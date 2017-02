Dodô e Paola comemoram 15 anos de avenida

A paixão pela dança do mestre-sala e da porta bandeira motivou o fisioterapeuta Douglas Rosa da Silva, de 24 anos, e a estudante Paola Fernandes, de 18, que por um incentivo do ex-presidente do Bom das Bocas, Otorino Bilheri, resolveram conduzir o pavilhão verde e branco no desfile de 2003, quando ainda formavam um casal de mestre-sala e porta bandeira mirim. “Na disputa de samba para 2003, ainda em 2002, eu e Paola íamos ser passistas mirins. Na disputa de samba, uma das parcerias tinha uma bandeira e quando vimos o primeiro casal da escola dançar, na época o Lilinho e a Joana, dançamos na quadra imitando os dois. O presidente (Otorino) ficou encantado e sugeriu que a gente fosse o casal mirim da escola”, relembrou Dodô.

A professora de educação infantil, Rosângela Rosa e Jorge Maravilha, pais de Dodô e tios de Paola, incentivavam o pequeno casal de primos nos primeiros bailados. Ao lado de Paola, sua mãe, Lúcia, também dava o devido incentivo à filha. Depois, em 2004/2005, a porta bandeira Alessandra Sanas, com conhecimento obtido no Rio de Janeiro, ajudou a dupla a melhorar ainda mais a dança.

A disciplina e paixão dos dois, foram fundamentais para o aprimoramento ao longo de toda a trajetória de avenida. “Foram 13 anos juntos. Em 2007 e 2008 desfilamos com parceiros diferentes na avenida”, comentam.

Por um tempo desfilaram como casal mirim e depois formaram o segundo casal de mestre-sala e porta bandeira da escola do coração, o Bom das Bocas. Mas um sonho não se realizou, pelo menos por enquanto, o de ocupar o tão cobiçado primeiro posto. O casal chegou a fazer diversas apresentações em eventos na quadra mas não conseguiu se tornar, ainda, o primeiro casal de mestre-sala e porta bandeira a escola. Mas se orgulham ao olharem fotos e recordarem os momentos em que passaram pela avenida com o pavilhão verde e branco. Algumas emoções foram intensas, como a vivida em 2014, ao desfilarem em plena Marquês de Sapucaí, conduzindo a bandeira do Bom das Bocas numa ala que homenageava diversos casais de mestre-sala e porta bandeira de escolas de samba de todo o Brasil no enredo “Majestades do Samba: os defensores do meu pavilhão!”, apresentado pela Unidos do Porto da Pedra, em 2014.

Em Juiz de Fora, Dodô e Paola brilharam pela escola de samba Mocidade Alegre, ao ocupar o posto de primeiro casal na agremiação juizforana onde desfilam há 3 anos, tendo como resultado, além do título, as notas máximas dos jurados no quesito Mestre-Sala e Porta Bandeira.

Em Três Rios, e pelo Bom das Bocas, os dois foram ganhadores do Troféu Ziriguidum em 2014 e 2015 como o Melhor 2º casal do desfile.

“A família torce por eles e pelo sonho que eles têm de ocupar o primeiro posto no Bom das Bocas”, fala orgulhosa a mãe de Douglas.

Defendendo o pavilhão azul e laranja da Sonhos de Mixyricka em 2016, o casal estará novamente na avenida em 2017, desta vez no Grupo A, o principal do carnaval de Três Rios, almejando ganhar mais notas 10 pela escola que vai abrir o desfile. A missão muito importante, estará colocando os dois no mesmo páreo de casais que virão do Rio de Janeiro para desfilar nas outras escolas, sendo avaliados pelos mesmos jurados. E eles querem ainda ganhar o Ziriguidum, desta vez como primeiro casal, defendendo uma escola pequena que os confiou no posto principal de mestre-sala e porta bandeira.