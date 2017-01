Dois jovens de 18 anos, foram abordados pela PM, na noite de sábado (7), quando estavam na Rua Tiradentes, Cantagalo, Três Rios, e com Juliano dos Santos Passos foram encontrados 12 buchas de maconha.

A dupla foi levada para a 108ª DP e tanto Juliano quanto Thomaz Arneiro Victor Jacintho, foram autuados no tráfico de drogas com base no artigo 33, ficando detidos.