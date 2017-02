Em Cima da Hora agita o Monte Castelo rumo ao carnaval

Mesmo diante das dificuldades, que não são poucas, a escola de samba Em Cima da Hora, do bairro do Monte Castelo, está correndo contra o tempo em seus preparativos para o desfile no dia 26 de fevereiro na Avenida Condessa do Rio Novo.

Neste domingo (5), a partir da 15h, na quadra da Escola Nossa Senhora de Fátima, onde a agremiação ensaia provisoriamente, haverá um Show de Prêmios numa promoção da Ala Mirim. Às 18h, haverá pagode e às 20h30 a bateria da escola comandada por Mestre Ratinho com sua rainha Stefany Dionys e intérprete realizam o ensaio rumo ao carnaval.

A presidente Mara Santos e o vice-presidente Deoclécio José de Oliveira convidam toda a comunidade e bairros adjacentes para prestigiar o evento da escola.

O enredo da verde, branco e ouro do Monte Castelo é “Riquezas Minerais”, do carnavalesco Henrique. O samba é de autoria dos compositores Luciano Espírito Santo e Rodriguinho.