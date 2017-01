Em Cima da Hora escolhe samba neste domingo

Com dois sambas finalistas, a escola de samba Em Cima da Hora, do bairro Monte Castelo, promove neste domingo (8) com entrada franca, a partir das 15 horas, um show de prêmios na quadra da Escola Nossa Senhora de Fátima. Logo em seguida, a escolha do samba de enredo que será cantado pela comunidade no desfile desse ano. A disputa começa às 20h com a presença da Bateria da escola e do intérprete Cacaio.

Com o enredo “Riquezas Minerais”, a escola verde, branco e ouro quer fazer um desfile para se manter no Grupo A, ou, quem sabe, tentar o título, o que, para quem já foi vice-campeã, não deixa de ser um feito histórico.

Em 2004, quando retornou ao desfile oficial após a ausência de 12 carnavais, a escola apresentou o enredo “Pátria Amada Brasil”, ficando com o vice-campeonato. Em 2010, chegou a desfilar entre as campeãs, quando conquistou o terceiro lugar com o enredo “A Divina Terra, o Camponês e o pão nosso de cada dia”. Em 2013 a escola foi campeã no Grupo B, quando homenageou a Condessa do Rio Novo com o enredo ” Condessa do Rio Novo, Mulher de alma e coração, no Carnaval de Três Rios”.

A final de samba no Monte Castelo terá a participação especial da Bateria Explosão, da Mocidade Independente de Vila Isabel, sob o comando de Mestre Ni.

A presidente Mara Santos convida toda a comunidade para prestigiar os eventos da escola em seus preparativos para o carnaval 2017.