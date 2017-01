Em Cima da Hora já tem samba para o carnaval

O último domingo (8) foi de festa no bairro Monte Castelo com a escolha do samba de enredo da escola de samba Em Cima da Hora.

A disputa entre duas obras inscritas começou por volta das 21h com a apresentação do primeiro samba da noite, assinado pelo compositor Osni (Ninica) que é autor de sambas memoráveis na história da agremiação e do carnaval trirriense. Logo depois foi a vez do segundo samba assinado pelos compositores Luciano Espírito Santo e Rodrigo Vianna.

A quadra da Escola Nossa Senhora de Fátima ficou cheia e a Bateria Explosão da Mocidade Independente de Vila Isabel deu um grande show de ritmo tocando para as duas obras se apresentarem. O intérprete da Mocidade, Mário Sempre Samba também cantou sambas antes do início da disputa.

Por volta das 23h30 foi anunciado o samba vencedor, da parceria de Luciano Espírito Santo e Rodrigo Vianna, que foram abraçados pelos diretores e pelo compositor concorrente.

A presidente Mara Santos agradeceu o apoio da comunidade e a escola já está nos preparativos para o desfile, quando irá levar à avenida o enredo “Riquezas Minerais”, do carnavalesco Henrique. O intérprete Cacaio faz a gravação oficial do samba vencedor nos próximos dias.

Confira a letra:

Em Cima da Hora é o meu tesouro.

Meu coração é verde, branco e ouro.

No Monte Castelo, a comunidade.

Abraça o samba de verdade

“Riquezas minerais”

Deste solo abençoado

“Ó Minas Gerais”

“Quem te conhece não esquece jamais”

Foi paraíso das pedras preciosas

Ouro, diamantes e cristais.

Explorado pelo colonizador!

Suas riquezas iam para Portugal

O Ciclo do Ouro virou febre

No tempo do Brasil Colonial

A ganância dos desbravadores

Causava fome e escravidão

Tiradentes sonhou a liberdade

Contra a tirania e a opressão

No Tijuco!

No Arraial do Tijuco

Chica da Silva encantou o Contratador

Mulata formosa prendada… Ela foi rainha de cor.

Terra de heróis inconfidentes

Poetas escritores geniais

Heróis que marcaram a nossa história

Artistas figuras imortais

Canta comunidade…

Pisa forte neste chão

Sob as bênçãos, de Sebastião.