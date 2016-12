Em Três Rios, Planeta Vida realiza encontro de fim de ano

Finalizando mais um ano de atividades no Planeta Vida, foi realizado na manhã dessa segunda-feira (19) um café da manhã com os idosos usuários do local, com o prefeito Vinicius Farah, os secretários de Esporte e Lazer José Roberto Padilha e do Idoso e da Pcd, Willian Machado, além dos funcionários.

A manhã foi marcada por muita emoção com homenagens e ainda uma apresentação de João Gabriel, de 11 anos, que tocou algumas músicas no violino.

Na ocasião, uma das usuárias do Planeta Vida, Oraide de Aguiar, falou de como se sente feliz no local. “O Planeta é minha segunda casa. Aqui eu fiz muitos amigos, faço aulas de hidroginástica, musculação, atendimento com nutricionista, etc. O Planeta é um lugar que faz pra minha mente, pro meu corpo e pro meu coração. Se melhorar estraga”, disse Oraide.

O prefeito agradeceu a todos os presentes e falou do sonho que sempre teve em implantar o projeto Planeta Vida. “Eu sou muito feliz por ter conseguido implantar esse projeto que sempre foi um sonho meu. Agradeço muito ao doutor Willian e sua equipe por ter acreditado nesse sonho e realizado um grande trabalho mudando a vida de pessoas idosas e ainda de pessoas com deficiência, que têm aqui a extensão de suas casas”, agradeceu.

“Eu gosto muito do prefeito, amo o serviço que ele presta para nossa cidade, que cresceu muito no governo dele. O Planeta é um lugar maravilhoso! Peço a Deus que abençoe o prefeito a cada dia, ele mora no meu coração. Três Rios mudou muito, hoje temos empregos, aquele terminal lindo e confortável, e muito mais coisas boas”, declarou Gelme Medeiros, outra usuária do local.