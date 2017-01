Entrega do Ziriguidum será na Mocidade dia 22

Confirmado, a 14ª Festa de Entrega do Troféu Ziriguidum será na quadra da Mocidade Independente de Vila Isabel, no domingo, dia 22 de janeiro, a partir das 17h.

O show de abertura será com o grupo Forrogode.

Ao todo serão entregues 26 troféus aos melhores do Carnaval 2016, no desfile do Grupo A, o principal do carnaval de Três Rios.

No camarote do Entre-Rios Jornal, instalado na Avenida Condessa do Rio Novo, ficaram os seguintes jurados: Alcione Costa, Alexandre Menezes Azevedo, Atagibe Massacessi (Binha), Carlos Alexandre da Conceição, Elenir Carvalho, Eliane Braga de Mello, Janis Pantola de Oliveira, Marco Lazarini, Maria Haydeé Silva de Almeida, Nilma Guimarães Cabral, Raphael Arruda Miranda e Suely Santiago. A coordenação e organização da premiação foi de Fernando Ferreira de Oliveira, que atua desde a criação, em 2003, quando, a pedido do então diretor-presidente do jornal, José Rubem Pontes de Souza, o saudoso Rubinho, criou e deu nome ao troféu. O atual diretor-presidente, José Romildo Pontes de Souza, ao assumir a direção do jornal em 2010, resolveu manter a premiação, devido a sua importância no cenário carnavalesco de Três Rios, como grande incentivo e reconhecimento às pessoas de diversos segmentos que atuam no desfile de uma escola de samba.

O presidente da Mocidade, Luciano Floriano, comentou da importância de, mais uma vez, a quadra da escola sediar uma premiação tão importante para o carnaval trirriense como é o Troféu Ziriguidum, que já premiou e reconheceu o trabalho de tantos sambistas ao longo dessas 14 edições. ‘Vamos fazer uma bonita festa para os premiados, especialmente para nossa Bateria Explosão (ganhadora de seis troféus – 2010, 11, 13, 14, 15 e 16, sendo quatro seguidos) e nossa Rainha de Bateria Lorraine Bastos, que estreou vencedora”, comentou o presidente da escola da Vila Isabel.

Confira os premiados de 2016:

Melhor Escola – Bambas do Ritmo Enredo: “Eu sou o Samba”, Presidente: Dirceu Duarte

Melhor Samba de Enredo – Bom das Bocas (Bom das Bocas – A Essência do Samba- compositores: José Mário, James Bernardes e Serginho)

Melhor Enredo – Bambas do Ritmo, “Eu sou o Samba”, de autoria do Departamento Cultural

Melhor Bateria – Mocidade Ind. de Vila Isabel (Explosão, sob o comando de Mestre Ni, com a fantasia “Filhos de Gandhi”)

Melhor Mestre-Sala – Bambas do Ritmo (José Roberto)

Melhor Porta Bandeira – Bambas do Ritmo (Thais Romi)

Melhor Ala das Baianas – Bom das Bocas, com a fantasia “Kiphi, a Cura da Alma”

Melhor Intérprete – Bom das Bocas (Zé Bola)

Melhor Comissão de Frente – Bom das Bocas, com a fantasia “Per Fumum – Através da Fumaça”

Melhor Ala Mirim – Em Cima da Hora, com a fantasia “Coletores de Flores”

Melhor Ala – Bambas do Ritmo, Ala nº 8, “Nas Ondas do Rádio”

Melhor Passista Masc. Adulto – Mocidade Ind. de Vila Isabel (toda a ala)

Melhor Passista Fem. Adulto – Mocidade Ind. de Vila Isabel (toda a ala)

Melhor Alegoria – Bambas do Ritmo (Carro alegórico nº 3, “Raízes do Samba – Bafo da Onça e Cacique de Ramos)

Melhor Destaque de Luxo Fem.: Bom das Bocas (Rita Leal no 3º carro alegórico, com a fantasia “Preservar é Preciso”)

Melhor Destaque de Luxo Masc.: Mocidade Ind. de Vila Isabel (Valdir Belô no 3º carro alegórico, com a fantasia “Pai Oxalá”)

Prêmio Especial – Independente do Triângulo – presidente da escola, Sr. Sebastião Morais (Tião Flamengo)

Revelação – Bom das Bocas – Luis Leal (Luismar), coreógrafo estreante na Comissão de Frente

Melhor Velha Guarda – Bambas do Ritmo, com a fantasia “Patrimônio Cultural”

Melhor Mestre-Sala Mirim – Em Cima da Hora (Nicolas)

Melhor Porta bandeira Mirim – Em Cima da Hora (Caroline dos Santos)

Melhor 2º Mestre-Sala – Bambas do Ritmo (Toni Santos)

Melhor 2ª Porta Bandeira – Bambas do Ritmo (Keila Dias)

Melhor Passista Mirim Masc. – Mocidade Ind. de Vila Isabel (Érik Israel de Paula Ribeiro)

Melhor Passista Mirim Fem. – Em Cima da Hora (Geiziane)

Melhor Rainha de Bateria – Mocidade Ind. de Vila Isabel (Lorraine Bastos, com a fantasia “Filha de Gandhi”)