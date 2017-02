Exposição reúne fotos das Escola de Samba de Três Rios

Aberta na noite da última terça-feira (31), a exposição “Escolas de Samba – Arte na Cultura do Carnaval de Três Rios” ficará no Espaço Cultural do Shopping Olga Sola até o dia 12 de março.

Segundo Fernando Ferreira, curador da mostra, o espaço, apesar de pequeno, é de extrema importância para o carnaval e para que todos vejam o que as escolas de samba, mesmo com todas as dificuldades encontradas para desfilar, conseguem elaborar, tornando o desfile em Três Rios um dos melhores do interior do Rio de Janeiro, chegando a superar até mesmo grupos abaixo do Especial e da Série A na própria capital. Idealizador da exposição, Joel São Tiago reforça a importância de se manter viva a memória em relação às escolas de samba.

Boa parte do material exposto é de reproduções de fotografias coloridas feitas pelo colunista Jonair de Christo, que tem um notável acervo de imagens feitas por ele para o carnaval. Há também reproduções do extinto jornal O Cartaz.