Fechada desde a inauguração, escola em Bemposta será reaberta pelo novo governo

O distrito de Bemposta recebeu de Furnas em outubro de 2012 uma grande benfeitoria na comunidade do KM 21. A empresa que construiu uma barragem próxima ao local, ofereceu em contrapartida para a população a construção de 21 residências, revitalização da igreja, construção de duas praças e uma escola nova.

Apesar da excelente estrutura oferecida pela empresa, a Escola Santa Terezinha nunca foi aberta após as obras. Nos últimos 4 anos, mesmo com inúmeros pedidos da comunidade, a secretaria de educação não utilizou o espaço e as crianças continuaram estudando na Fazenda Santarém, que fica há mais de 12km de distância.

“Poucas escolas municipais ou estaduais possuem uma estrutura como a que vimos aqui. Temos espaço para pátio, biblioteca, salas de aula, berçário, banheiros com ótima estrutura, inclusive com chuveiros especiais para crianças de 6 meses a 6 anos, sanitários adaptados para cadeirantes, refeitório, cozinha, área de serviço com tanque e cabine de gás. Enfim, uma estrutura completa que não pode ficar sem uso. As crianças desta localidade merecem usufruir de uma escola nova, com projetos pedagógicos eficientes, bem perto de suas casas.” – relatou a Secretária de Educação Hélida Siqueira.

Por determinação do novo prefeito Josimar Salles, a Escola Santa Terezinha será reaberta ainda este ano. Após visita técnica da equipe de educação, ficou constatado que a estrutura predial entregue é excelente, porém, devido à falta de manutenção, será necessário limpeza, pintura e novo mobiliário.

A equipe de manutenção começou o trabalho de recuperação do prédio nesta quinta-feira (5).

“Ficamos muito tristes de ver espaços como este abandonados. Vamos reativar a escola, atender a comunidade e ainda implantar projetos de educação continuada. Vamos implantar ainda projetos complementares de aprendizado para o desenvolvimento da agricultura familiar. O nosso compromisso é ouvir as pessoas e fazer todo o possível para atendê-las, por isso, prometemos e vamos reativar a Escola Santa Terezinha no km 21” – enfatizou o prefeito.