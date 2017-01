Federação de Futsal do Estado do RJ realiza curso de arbitragem

A Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro (FFSERJ) vai realizar em Três Rios um curso de arbitragem com o objetivo, qualificar e atualizar, oficiais desta categoria para o quadro da Federação que possam vir a trabalhar na região atuando na área.

O curso, que tem previsão de começar no dia 11 de fevereiro, terá carga horária de 40 horas e custa R$ 300. Para que as aulas ocorram, é necessário no mínimo 20 alunos. Quem estiver interessado pode fazer contato com o professor Luciano Lima, representante da FFSERJ na região, através do número (24) 98809-4690 ou pelo e-mail tresrios@futsalrj.com.br.

Vale ressaltar que, após o término do curso, a FFSER irá elaborar um calendário de competições nas categorias sub-7, 9,11 e 13 anos com equipes de Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, Comendador Levy Gasparian, Areal, Vassouras Petrópolis, onde os aprovados (árbitros, anotadores e cronometristas) poderão praticar os ensinamentos. Os futuros profissionais irão receber um valor em dinheiro por cada partida.