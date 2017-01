Festival de Música Católica tem prazo de inscrições prorrogado

Devido a grande procura, a organização do 2º Festival de Música Católica de Três Rios decidiu prorrogar o prazo de inscrições do evento por mais cinco dias. Com isso, quem ainda não conseguiu fazer o seu cadastro, terá até o dia 10 deste mês para marcar presença.

O evento, realizado pela Paróquia São Sebastião, acontece no próximo dia 19, na Praça São Sebastião, dentro dos festejos do padroeiro da cidade de Três Rios. Em sua segunda edição o festival irá apresentar dez canções inscritas por ministérios, bandas, grupos ou cantores que se apresentarão ao vivo, no dia do evento.

Serão premiadas as três melhores apresentações, além do melhor intérprete e a torcida mais animada. Os prêmios para os três ministérios vencedores será troféu, além de quantia em dinheiro. Melhor intérprete e torcida mais animada, receberão um troféu cada.

Vale lembrar que só podem participar músicas que estejam em consonância com a doutrina da Igreja Católica. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível no site daParóquia São Sebastião (www.paroquiasaosebastiaotr.com.br), onde também está disponível o regulamento completo do festival. No ato da inscrição é necessário preencher todos os campos do formulário e fazer o upload da música participante, no formato apenas de voz e violão.

As inscrições seguem até as 23h59m do dia 10 de janeiro de 2017. Para maiores informações, basta entrar em contato pelo telefone (24) 98841-6894, Márcio, ou pela rede social, através do Facebook (www.facebook.com/paroquiasaosebastiaotr).

Divulgação Pascom