Final da Copa Três Rios de Futebol amador é amanhã no América FC

Neste domingo (5), a partir das 16h, a bola vai rolar no gramado do campo do América FC, no bairro Purys, em Três Rios, com a grande final da 1ª Copa Três Rios de Futebol Amador.

No último domingo (29), aconteceu a rodada final da competição com dois jogos na semifinal. A primeira partida entre Purys e Cleide Presentes foi bastante movimentada, com as duas equipes sempre buscando o gol. Mas a equipe do Purys levou a melhor no final, ganhando por 2 x 0 com gols de Fabiano e Gilsimar. O destaque da partida foi o goleiro Edmar da equipe Cleide Presentes. Já o melhor jogador foi Edinho, do Purys.

No segundo jogo da semifinal, entre Ladeira e Serrariense, o placar terminou em 4 x 1 para a equipe de Três Rios que, desde o primeiro minuto de jogo se mostrou superior à equipe adversária. Quando o jogador Netinho entrou na partida, o jogo foi todo da equipe trirriense e o jogador foi o “cara” do jogo fazendo dois golaços para completar a goleada sobre o adversário.

Para este domingo, é aguardado um grande público no Tiezão. As duas equipes que chegaram à final invictas prometem fortes emoções em campo. O jogo terá narração ao vivo e terá entrada franca.