Governo Federal divulga calendário para pagamento de FGTS inativo

O Governo Federal divulgou nesta semana, o calendário para pagamento do FGTS Inativo (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) que começa no próximo dia 15. A expectativa é injetar R$ 30 bilhões na economia do país.

Pode sacar o dinheiro, quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos pelo empregador atual.

O saldo poderá ser consultado pelo site da Caixa ou do próprio FGTS e através de aplicativo para smartphones e tablets (com versão para Android, iOS e Windows). É possível ainda fazer um cadastro para receber informações do FGTS por mensagens no celular ou por e-mail.

Calendário para pagamento:

Nascidos em janeiro, fevereiro e março – podem sacar entre 15 de fevereiro e 15 de março

Nascido em abril, maio e junho – sacam entre 16 de março e 15 de abril

Nascido em julho, agosto e setembro – sacam entre os dias 16 de abril e 15 de maio

Nascido em outubro, novembro e dezembro – Sacam entre 16 de maio e 15 de junho