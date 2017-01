Hoje tem samba e feijoada no Bom das Bocas

A escola mais antiga de Três Rios, Bom das Bocas, continua, neste sábado (7), as comemorações pelos seus 54 anos de existência completados ontem (6). Segundo a diretoria da agremiação, hoje a festa tem hora para começar, ás 12h, mas, não tem hora para terminar. A promessa é de muito samba.

Além da feijoada, o valor do prato é de R$ 15, os grupos Nova Era e Samba na Alta, animam o evento que ainda conta com a apresentação da bateria Furiosa e sua rainha Carol Martins e também com a presença dos demais segmentos da escola.

Buscando seu 15º título a verde e branco do bairro Caixa D’ Água de Três Rios vai levar para avenida este ano o enredo do carnavalesco Júnior Pernambucano, “Uma Viagem Prá Lá de Horripilante”.

“Estamos comemorando nossos 54 anos de história e temos que celebrar esta data com muita festa, por isso realizamos dois eventos, um ontem, dia de nosso aniversário, e hoje continuaremos com muito samba e alegria. Convido a todos para que venham e comemore com a gente este momento de felicidade para nossa comunidade, componentes, torcedores e diretores do Bom das Bocas”, disse o presidente Luiz Carlos Rios (Kal).