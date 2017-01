Homem é detido vendendo drogas

Policiais que faziam ronda de rotina na tarde de segunda-feira (2) pela Rua Paulo Sergio Mendes Ferreira, Moura Brasil, Três Rios, avistaram dois elementos em atitude suspeita e viram quando um deles arremessou algo para o mato.

De imediato foi feita a abordagem e durante a revista pessoal foram encontradas duas buchas de maconha com um deles (usuário) e a quantia de R$20 com o suposto traficante. Ao fazer buscas no local, foi encontrada uma sacola com três buchas de erva seca picada aparentando ser maconha, que Lucas Pereira Valentin assumiu ser dele e contou que iria vender o material por R$10 cada.

O usuário confessou que havia comprado o entorpecente por R$10 de Lucas. Diante dos fatos, o caso foi encaminhado para a delegacia e Lucas foi autuado no artigo 33 por tráfico de drogas. Quanto ao outro elemento, o mesmo foi autuado no artigo 28 como usuário de drogas.