Homem que queria assaltar coletivo é preso pela PM

A PM foi informada, por volta das 22h20 de quarta-feira (1), de que estava ocorrendo um roubo no interior de um coletivo que circulava pela Rua São Severino, no Barros Franco em Três Rios, e foi para o local conseguindo localizar o autor do delito.

Luiz Fernando Aquino, de 35 anos, teria embarcado no ônibus na Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio), no Centro de Três Rios, e ao chegar ao Barros Franco anunciou o assalto com um volume por baixo da camisa, dando a entender que estava armado, mas na verdade o que ele carregava era um boné dobrado.

O fato foi apresentado na delegacia e Luiz Fernando ficou detido após ser autuado no artigo 155 por furto.