Humanização no atendimento é tema de reunião com funcionários da UPA

O novo secretário de Saúde Gilberto Golfeto e a subsecretária, Elaine Stelmann, conforme orientação do prefeito Josimar Salles, estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (9) com profissionais da área da saúde. A pauta do encontro, que aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Rios, foi a humanização e melhorias na qualidade do atendimento à população.

Com a presença de profissionais da UPA, principalmente médicos e enfermeiros, a reunião seguiu por boa parte da manhã. Secretário e subsecretária conversaram sobre o aperfeiçoamento no atendimento à população e a importância da humanização para uma melhor qualidade no serviço de saúde pública no município. Além disso, os profissionais puderam expor reivindicações e sugestões.

“Esse é o primeiro de vários encontros que vamos realizar com os profissionais da área de saúde, que é uma das prioridades do novo governo. Estamos trabalhando para um acolhimento digno à população que necessita do Sistema Único de Saúde, seja na UPA, seja nas unidades de saúde da família ou demais unidades de saúde pública do município”, afirmou o novo secretário Gilberto Golfeto.

Durante a reunião, os profissionais disseram estar satisfeitos com a oportunidade de fazer suas reivindicações e expor suas sugestões para melhorar a qualidade dos serviços prestados.