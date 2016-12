Inscrições para o Festival de Música Católica de Três Rios seguem até dia 5

Seguem abertas as inscrições para o 2º Festival de Música Católica de Três Rios. O evento, realizado pela Paróquia São Sebastião, acontece no dia 19 de janeiro de 2017, na Praça São Sebastião.

Em sua segunda edição o festival é extensivo a todo o Brasil, e irá apresentar dez músicas inéditas, de ministérios, bandas e cantores católicos. Serão premiadas as três melhores apresentações, além do melhor intérprete e a torcida mais animada. Os prêmios para as três participações vencedoras será troféu, além de R$ 750, para o primeiro colocado, R$ 450, para o segundo e R$ 300, para o terceiro. Melhor intérprete e torcida mais animada, receberão um troféu cada.

Só podem participar músicas que estejam em consonância com a doutrina da Igreja Católica. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível no site da paróquia São Sebastião, onde também está disponível o regulamento completo do festival. No ato da inscrição é necessário preencher todos os campos do formulário e fazer o upload da música participante, no formato apenas de voz e violão.

As inscrições seguem até a 0h do dia 5 de janeiro de 2017. Para maiores informações, basta entrar em contato pelo telefone (24) 98841-6894, Márcio, ou pela rede social, através do facebook.com/paroquiasaosebastiaotr.