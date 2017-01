Ivani completa 23 anos de São Silvestre

Ivani Gomes correu no dia 31 de dezembro de 2016, sua 23º São Silvestre de São de Paulo, que chegou a 92ª edição atraindo quase 40 mil participantes. Com o tempo de 1h27m, a atleta de Três Rios ficou com a segunda colocação pela categoria 55-59 anos e na 230º posição no geral.

Como o último dia de 2016 foi coroado com um sol daqueles e temperaturas elevadíssimas, Ivani correu o percurso de 15 km enfrentando o forte calor. “O calor estava demais, mas como eu estou acostumada a correr a São Silvestre, não foi cansativo. Treino na BR-393, então o sol e o calor fazem parte de minha rotina”, disse a corredora.

Após largar do pelotão geral e concluir a prova, Ivani foi premiada com uma medalha.