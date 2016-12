Ivani é campeã do 30º ranking mineiro por categoria

Foi divulgado o resultado final do 30º ranking da Corrida Rústica de Juiz de Fora 2016, que aconteceu no dia 11 de dezembro. A trirriense Ivani Gomes foi a campeã na categoria de 55 a 59 anos, somando 176 pontos.

No geral, a atleta ficou com a 37ª posição, dentre quase dois mil participantes. O resultado é válido para classificação dos atletas por pontuação de cada corrida.

Feliz com o resultado, Ivani agradeceu ao apoio durante o ano. “Obrigado a todos os fãs e o apoio do Bramil Supermercados, do Entre-Rios Jornal e das rádios e TVs pela divulgação. Boas festas e que Deus ilumine os caminhos de todos vocês”, externou Ivani.