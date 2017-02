JBS encerra as atividades em Três Rios

Sete dias após a Latapack Ball oficializar a compra de uma área para expansão da unidade em Três Rios, a economia trirriense tem uma perda significativa com a saída da JBS Três Rios. De acordo com o Departamento de Comunicação da unidade, as atividades foram encerradas nesta sexta-feira (3), significando a perda de 250 postos de trabalho.

Além de Três Rios, a JBS encerrou nesta semana, as atividades em outras três unidades de carne bovina: Coxim (Mato Grosso do Sul), Santa Fé do Sul (São Paulo) e Cachoeira Alta (Goiás). No caso de Três Rios, a produção será transferida para Barretos, São Paulo.

De acordo com a empresa, nos quatro casos, oferecerá aos funcionários a possibilidade de transferência para outras unidades.

Nota à imprensa

A JBS informa que encerrará nesta sexta-feira (3 de fevereiro) as atividades de sua unidade de Três Rios (RJ). A decisão é resultado do término do contrato de locação da unidade. O volume de produção será transferido para a fábrica da empresa em Barretos (SP).

Em Três Rios, a JBS mantinha cerca de 250 colaboradores e realizava atividade de industrialização de produtos à base de carnes e seus derivados. A companhia oferecerá aos colaboradores que se interessarem a possibilidade de transferência para outras unidades e, os que não puderem ou não aceitarem a transferência, a JBS promoverá o desligamento, de acordo com aquilo que prescreve a legislação.