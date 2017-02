Jogo da Gratidão será realizado em Três Rios

Está marcado para este sábado (11), às 16h30, no Estádio Odair Gama (Entrerriense), em Três Rios, o Jogo da Gratidão em prol de Gilson Gênio, que foi jogador e treinador do Entrerriense na década de 1990 e também jogou pelo Fluminense, na ponta esquerda em 1970.

Gilson Gênio agora está internado no Inca (Instituo Nacional do Câncer) devido a um câncer no reto. A doença foi diagnosticada há cerca de um ano e neste período, Gilson passou por sete intervenções cirúrgicas. Primeiro o ex-jogador operou o câncer no reto, depois teve uma infecção intestinal e precisou passar por novas cirurgias.

Segundo consta na página do NETFLU, o ex-jogador precisa de remédios, esparadrapo e fraldas e a partida que será realiza em Três Rios, entre as equipes master do Fluminense FC e Entrerriense FC, com ingressos a preço único de R$ 10,00 irá repassar toda verba arrecada para a família de Gilson.

“As presenças confirmadas para este jogo são: Solidariedade, Fraternidade, Companheirismo e Genialidade. Nossa intenção é que todos venham assistir a partida com o intuito de colaborar com este grande jogador e treinador que neste momento precisa do amor de todos”, falou José Roberto Padilha que é um dos organizadores do Jogo da Gratidão.

Hoje com 59 anos, Gilson Gênio que disputou 75 partidas pelo tricolor foi campeão carioca em 1975 e 1976 e dos Torneios Viña del Mar e de Paris, em 1976, e do Teresa Herrera, em 1977, sendo também campeão da Libertadores pelo Grêmio no ano de 1983.

Os ingressos estão à venda na secretária do Entrerriense e no Planeta Gol, em Três Rios.