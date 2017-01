Josimar Salles assume a Prefeitura com dívidas de 130 milhões

Em seu primeiro pronunciamento, o prefeito Josimar Salles agradeceu a Deus, a sua família e à comunidade trirriense e afirmou que, apesar das grandes dificuldades (dívidas, frota sucateada, obras inacabadas e problemas gravíssimos de infraestrutura), está convicto que de mãos dadas com a população reencontrará o caminho do desenvolvimento econômico e social.

No último domingo (1º) foram empossados prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Três Rios. Na ocasião, foi eleito por unanimidade o vereador Nilcélio Sá, como Presidente da Câmara para o biênio (2017/2018), apoiado por Josimar Salles, e a solenidade contou também com a apresentação da marca do novo governo municipal, com o slogan “De mãos dadas com você”, afirmando o compromisso de uma administração transparente e participativa.

A assustadora situação financeira e estrutural da prefeitura preocupa muito a nova gestão, que já identificou uma dívida apurada até o momento em torno de 130 milhões de reais, ou seja, mais de 50% do valor do orçamento para 2017.

Outro grande problema é que o município está inadimplente no CAUC, e, portanto, impedido de receber verbas dos governos Federal e Estadual. No primeiro pronunciamento realizado nesta segunda-feira (2), o prefeito ressaltou que a prefeitura estará fechada nos dias 2, 3 e 4 para transição, visto que a equipe encontrou dificuldades para ter acesso a algumas informações até o momento e ficará em expediente interno para organizar da melhor forma possível a estrutura a fim de atender a população. Vale lembrar que os serviços essenciais das secretarias de saúde, limpeza urbana e outras, continuarão funcionando normalmente.

“O cenário é de inúmeras dificuldades, neste primeiro ano vamos colocar a casa em ordem, fazer uma ampla reforma administrativa, reduzir 50% das secretarias, corar gastos, rever contratos e tornar o município adimplente com a renegociação das dívidas para que possamos voltar a receber recursos dos governos federal e estadual. Estou confiante e tenho muita fé que de mãos dadas com a equipe de trabalho, funcionários públicos e a comunidade vamos retomar o caminho do desenvolvimento”, declarou o prefeito Josimar Salles.

Um dos momentos mais esperados pela população era o anúncio do secretariado, o que foi feito também durante o pronunciamento. Segue abaixo a nova estrutura governamental do município:

SAÚDE E DEFESA CIVIL (ACUMULANDO INTERINAMENTE PROMOÇÃO SOCIAL, IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

SECRETÁRIO: GILBERTO GARCIA GOLFETO

Trabalhou no Banco Bradesco por 35 anos, Sendo que nos últimos 6 anos, como Regional respondendo por: Rio de Janeiro (Norte, Noroeste, parte da região serrana e centro sul), Bahia (Norte da Bahia) e São Paulo (Norte de São Paulo – Vale do Paraíba).

Graduado em Direito e em Administracão.

Cursou MBA em Banking pela FGV Rio de Janeiro cujo objetivo é preparar profissionais para conhecer de forma ampla e generalizada os principais aspectos ligados ao funcionamento de instituições brasileiras.

CPA10 certificado pela AMBIMA (associação Brasileira das entidades do mercado financeiro).

– SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE: ELAINE STELMANN

– COORDENADOR PROMOÇÃO SOCIAL: WILLIAN SILVA CARVALHO

– DEFESA CIVIL: CORONEL MARCO ANTONIO VITAL

EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA: HELIDA SIQUEIRA

Mestranda em Educação pela Universidade Del Salvador – Argentina.

Psicopedagoga pelo Centro Universitário Plínio Leite.

Especialista em Supervisão Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira.

Pedagoga pela Universidade Severino Sombra.

Possui vasta experiência profissional na área de educação e é concursada do município há 26 anos.

OBRAS E HABITAÇÃO (ACUMULA INTERINAMENTE INFRAESTRUTURA URBANA E PROJETOS E TRANSPORTES)

SECRETÁRIO: SANDRO AMARAL

Cursou Engenharia Civil na Universidade Federal de Juiz de Fora e Pós-Graduação na Fundação Getúlio Vagas.

Sua carreira começou em 2008, atuando como Engenheiro, e posteriormente gerente em grandes construções que foram fundamentais na melhoria da qualidade de vida de cidadãos das principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Seu currículo conta com grandes obras como a revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, fundamental nos Jogos Olímpicos do ano passado, o BRT, que liga extremos da cidade e um grande projeto na Cidade de Deus, levando saneamento básico para milhares de pessoas.

– SUBSECRETÁRIO: ROBSON GARCIA DE OLIVEIRA

ESPORTE E LAZER (ACUMULA INTERINAMENTE CULTURA E TURISMO)

SECRETÁRIO: CELSO JACOB FILHO

Economista formado pela UFRRJ, sempre esteve envolvido com a política, visando a integração através do esporte, educação e cultura para socialização do cidadão.

Na sua vida política sempre primou por parcerias para realizar conquistas para o município e hoje tem como parceiro o deputado Federal Celso Jacob e o ministro dos esportes Leonardo Picciani sempre visando trazer melhorias para o município.

– SUBSECRETÁRIO CULTURA: JOSÉ RODRIGUES

SERVIÇOS PÚBLICOS (ACUMULA INTERINAMENTE MEIO AMBIENTE)

SECRETÁRIO: ROSEMAR DUARTE NEVES

Ferroviário aposentado, foi suplente na câmara de vereadores por oito anos e atualmente vereador eleito. Também já foi coordenador das Secretarias de Ordem Pública, Obras, Meio Ambiente e Agricultura.

– SUBSECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE: VITAL MOREIRA GOMES

– SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO: AROLDO LIMA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO (ACUMULA INTERINAMENTE CODETRI)

SECRETÁRIO: RICARDO ROCHA

Graduado em Direito pela Faculdade Viana Junior.

Empresário com 14 Anos de experiência em agência bancária, sendo 7 anos como Gerente Administrativo.

Vice Presidente do Entrerriense Futebol Clube por dois mandatos.

Ex- Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Três Rios, onde esteve por 6 anos.

Atual Vice-Presidente da Federação das CDL’s do Estado do Rio de Janeiro.

GOVERNO E PLANEJAMENTO (ACUMULA INTERINAMENTE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL E COMUNICAÇÃO)

BERNARDO GOYTACAZES DE ARAÚJO

Formado (UFJF) em Filosofia com habilitação para Sociologia, História e Psicologia da Educação

Pós Graduado em Filosofia Moderna e Contemporânea, com enfoque nas disciplinas de Ética e Filosofia Política – UFJF

MBA em Gestão de projetos – Universidade Gama Filho

– SUBSECRETÁRIO COMUNICAÇÃO: LUCIANO OLIVA

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (ACUMULA INTERINAMENTE GESTÃO PÚBLICA)

SECRETÁRIO: DIÓGENES BORSATO

Bacharel em Direito formado pela Universidade Católica de Petrópolis.

Cursou Gestão Empresarial na FGV.

Trabalhou por 35 anos na iniciativa privada como advogado e ocupando posições de gerência e diretoria em empresas nacionais e multinacionais

Secretário de Administração (2004) e Fazenda (2005 a 2008)

Secretário de Administração e Recursos Humanos (2009) Secretário de Fazenda e Desenvolvimento Econômico (2010 a 2012).

Vereador (2013 a 2016)

FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETÁRIO: PAULO TAVARES DA SILVA

Graduado em Economia pela Universo Niterói RJ. Pós graduado em Economia Empresarial pela UCAM RJ, e em Administração Financeira pela Faculdade Machado Sobrinho Juiz de Fora MG.

Iniciou sua carreira como escriturário em Três Rios, tem experiência como Gerente Regional Private Banking, onde coordenou equipe de gerentes comerciais atuantes nos estados do Rio, MG e ES.

– SUBSECRETÁRIO ORDEM PÚBLICA:LUCIANO JOÃO SOARES FILHO

CONTROLE INTERNO

GETÚLIO DE OLIVEIRA

É contador registrado no CRC/RJ. Graduado em ciências contábeis e administração de empresas pela Faculdade Machado Sobrinho/Juiz De Fora/ MG

Foi chefe da divisão de almoxarifado da Cia Industrial Santa Matilde (1965 – 1991). Ingressou no serviço público no ano de 1991.

Em Comendador Levy Gasparian foi Secretário de Fazenda (1993 a 2003 e 2006 a 2008)

No município de Três Rios foi coordenador da Secretaria de Saúde , contador da Câmara (2004 – 2005).

Atualmente na controladoria geral do município de Três Rios desde 2009.

SAAETRI / VICE-PREFEITO

ALBERTO DOS SANTOS LAVINAS

Filho do ex prefeito de Três Rios, senador da República e fundador do Saaetri, Alberto da Silva Lavinas.

Empresário com vasta experiência de gestão, o que vai somar positivamente para o Saaetri.

Além de diretor do Saaetri, Alberto Lavinas também vai acumular a função de vice prefeito do município de Três Rios.

PROCURADORIA

VALESCA TEIXEIRA PAULINO GOMES JARDIM

Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Valença – Fundação Educacional Dom André Arcoverde.

Especialista em Direito Público, Pós-Graduada pela Fundação Oswaldo Aranha

Diplomada em Estudos de Política e Estratégia pela ADESG –

Filiada a ANPM – Associação Nacional dos Procuradores Municipais e membro fundador da FEPROMERJ – Federação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro

Há 14 anos na administração pública municipal. Por 8 anos esteve à frente do departamento jurídico do Saaetri. Em 2013 assumiu a Procuradoria Jurídica de Suporte à Saúde e em janeiro de 2016 foi convidada a assumir a Coordenação da Dívida Ativa.