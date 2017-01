Material escolar: Papelarias tentam manter o preço para atrair clientes

Há menos de um mês para o início do ano letivo, as papelarias e lojas de utilidades da região começam a registrar aumento das vendas de material escolar. A saída para os pais e responsáveis é pesquisar, porque o mesmo produto pode registrar uma diferença de até 200% entre os preços.

Mas a notícia não é totalmente ruim. Com a crise, os pais poderão até se surpreender. De acordo com o gerente de uma papelaria no Centro da cidade, João Luiz, neste ano os pais vão perceber uma queda nos preços de alguns produtos como caderno, lápis e caneta. Ou seja, os produtos mais procurados nesta época do ano.

Produtos com temas de personagens são os mais caros. Estes são, inclusive, são os responsáveis pelo aumento do valor pago na lista de material escolar – principalmente as mochilas de tema ou marca. Em comparação a 2016, a lista pode sair em torno de 15% mais cara. “Estes produtos são mais caros mesmo, mas depois de muitas negociações conseguimos abaixar o preço de alguns itens. O importante é o consumidor comparar o item pela marca. Não adianta oferecer ao estudante uma marca inferior e depois de três meses ter que refazer a lista, porque o material não agüentou. Além do atrativo do preço, que é justo, oferecemos desconto à vista e no cartão, com possibilidade de parcelamento. O cliente tem que sair satisfeito”, disse o gerente da papelaria que completa 13 anos em 2017.

Um dos itens mais que mais impulsionam o preço da lista é a mochila. Nesta papelaria, por exemplo, é possível encontrar mochila de R$ 50 – sem tema, mas os estudantes também poderão utilizar uma mochila de até R$ 600.

Trabalhando nas sazonalidades, as lojas de utilidades para o lar, também usufruem desta época do ano, apostando nas vendas de materiais escolares. E, embora muitos clientes prefiram este tipo de comércio, é necessário comparar item por item. A dona de casa, Maria dos Santos é um exemplo. “Estou comprando algumas coisas aqui, mas tem itens que temos que comprar de marcas reconhecidas porque não duram. Então eu divido a lista dos meus filhos para procurar realmente o que nos atende”, explicou.

E, pelo visto, esta será a decisão de muitos pais para este ano de recessão. A expectativa é que as vendas subam significativamente nos próximos dias, quando as folhas de pagamentos começam a serem pagas. Sinalizando também que os cartões de crédito estão sendo usados em último caso.

Na última semana, o Procon Rio de Janeiro divulgou uma lista apontando os itens que não podem ser pedidos na lista de material escolar. Dentre eles estão: papel higiênico, álcool, esponja, CDs, DVDs, balões de festa, fitas decorativas, fita adesiva, papel ofício colorido e folha ofício.