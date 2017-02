Mocidade da Vila coroa musa em festa com a bateria da Mangueira

No último sábado (4), a quadra da Mocidade Independente de Vila Isabel esteve em clima de carnaval com a presença especial da Bateria da Estação Primeira de Mangueira, escola campeã do carnaval carioca de 2016. A festa teve ainda a participação da anfitriã com todos os seus segmentos, com participação especial da corte gay do carnaval de Três Rios com Rei Momo, Rainha e Princesa.

A escola apresentou seu primeiro casal de mestre-sala e porta bandeira, Wallace Pessoa e Fernanda Rodrigues, que fez uma bonita apresentação.

Na ocasião também foi coroada a Musa da escola, Iara Macedo, que mostrou intimidade com o samba. A musa usou um vestido nas cores da Mocidade da Vila, verde, vermelho e branco. Tendo ainda a presença da Garota Mocidade e da Rainha dos ritmistas da Bateria Explosão, Lorraine Bastos, que vestida de verde e rosa homenageou a Mangueira.