Moradores protestam contra a falta de água em Santa Terezinha

Na manhã desta quarta-feira (28), alguns moradores da parte alta do bairro Santa Terezinha, em Três Rios, iniciaram um protesto pela normalização do abastecimento de água do Saaetri. Segundo relatos, desde novembro a população daquela localidade sofre com a falta de água nas caixas.

Em manifesto à falta de água, que segundo moradores se arrasta há seis dias, a principal via de acesso entre as partes alta e baixa do bairro foi fechada. Nenhum veículo, inclusive a linha de ônibus que atende o bairro, pode passar durante todo o dia. Barreiras foram colocadas na rua e moradores se revezavam para impedir o trânsito, inclusive de veículos do próprio bairro.

O problema da falta d’água na comunidade não é novo. Moradores reclamam que o fornecimento não atende às necessidades da comunidade. De acordo com os moradores, houve vezes em que o fornecimento ficou paralisado por mais de 15 dias. Mesmo assim, eles alegam que as contas chegam na data certa e que são pagas em dia.

Ainda de acordo com os moradores, as poucas vezes que o caminhão pipa vai à localidade, abastece poucas casas de apenas uma das ruas e não retorna para atender ao restante da comunidade. Fato esse que havia acontecido até no dia anterior ao protesto, porém os moradores, ao verem a situação, começaram a fechar uma das ruas, mas a polícia chegou rapidamente e logo liberou a passagem.

Em contato com o Saaetri, a autarquia informou que o problema no abastecimento de água no bairro foi ocasionado pelo rompimento de uma das bombas que abastecem a cidade. Os reparos na referida bomba, segundo o Saaetri, foram feitos, porém os técnicos suspeitam que pode haver outro vazamento ainda não identificado, já que comunidades mais altas do município ainda estão sem receber água.

A autarquia informou ainda que, assim como em outros pontos da cidade, o problema estava tentando ser amenizado com abastecimento por meio de caminhão pipa na parte alta do bairro Santa Terezinha, mas foi impedido pelos moradores que fecharam a rua em protesto. À tarde, a polícia foi acionada para permitir a passagem do caminhão, e assim realizar a liberação da via. Dois caminhões pipa do Saaetri foram até a localidade para abastecer as casas das ruas A e B, as mais atingidas com o problema do abastecimento.