Morre o trirriense Ulisses Guimarães

Faleceu nesta quarta-feira (21), o advogado trirriense Ulisses Guimarães. Filho de Ulisses Guimarães Figueiredo, seguiu os passos do pai na advocacia, se formando em direito pela Universidade Gama Filho.

Atualmente ocupando o cargo de subprocurador especial do município de Três Rios, Ulisses era servidor público desde 1987, quando entrou na prefeitura como Assessor de Cultura. Exerceu ainda funções no Saaetri até o ano 2000, vindo então a ser Procurador Geral do município, antes de ocupar seu último cargo.

Em nota, a Prefeitura de Três Rios lamentou o falecimento de Ulisses e agradeceu pelos serviços prestados durante sua estadia no governo. “Nosso Doutor Ulisses, como o chamávamos, era filho de Ulisses Guimarães Figueiredo, uma lenda da nossa advocacia, e seguiu os passos de seu pai, se formando em Direito pela Universidade Gama Filho. Ele que com seu astral contagiante, sua inteligência e conhecimento nos enchia de orgulho, se encontra agora com aquele que é o verdadeiro e único doador da vida: Deus! Obrigado Dr. Ulisses Guimarães Filho, você vai deixar saudade!”, dizia parte da nota.

O velório de Ulisses acontecerá no Caer, a partir das 9h desta quinta-feira (22). Seu sepultamento será às 14h, no Cemitério Municipal São José. Ulisses deixa esposa e uma filha.