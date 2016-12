Nova Unidade de Saúde da Família da Jaqueira será inaugurada hoje

A prefeitura de Três Rios, através da secretaria de Saúde entrega nessa quinta-feira (29), às 20 horas, uma nova Unidade de Saúde da Família para o bairro da Jaqueira.

A USF foi construída pela secretaria de Obras do município e conta com consultórios, sendo um odontológico, farmácia, recepção, sala de coleta de preventivo, sala de vacinação e cozinha.

A unidade vai realizar atendimento médico (clínico geral), atendimentos a grupos de hipertensos e diabéticos, acompanhamento a gestantes, com exames de pré-natal, além de atendimento à Saúde da Mulher com marcação de exames de mamografia. Os usuários contarão ainda com atendimento odontológico, coleta de sangue, aferição de P.A. e glicemia, vacinação, realização de curativos, e atendimento do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).

Estarão dispostos na unidade, para realização dos atendimentos, enfermeiros, um médico clínico geral, técnicos de enfermagem, dentista, auxiliar odontológico e seis agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários realizam visitas domiciliares mensais, se tornando um elo entre a unidade de saúde e as famílias.