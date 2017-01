Novo governo acelera finalização das obras na Rodoviária Arsonval Macedo

Em meados de 2016, o estacionamento da Rodoviária Arsonval Macedo cedeu, deixando uma cratera com esgoto a céu aberto no coração da cidade. A situação vinha incomodando desde então por trazer problemas de saúde pública como foco de proliferação do Aedes Aegypti e presença de outros animais devido ao esgoto aberto. O local é a porta de entrada para os visitantes da cidade, o que estava causando uma péssima impressão aos que chegavam.

Já no início de governo, a prefeitura, com a equipe da secretaria de Obras, recomeçou a revitalização da rodoviária.

A falta de manutenção nas ruas dos bairros é um dos maiores problemas apontados pela população. “Durante as nossas caminhadas nas ruas da cidade as pessoas pediam coisas simples, que são direito do cidadão. O que mais as pessoas pedem são melhorias na infraestrutura dos bairros e agilidade nos serviços de saúde. Será ouvindo as pessoas que vamos estabelecer nossas prioridades. A situação é crítica, dívidas e pouca estrutura, mas tenho certeza que com o apoio que estamos recebendo, vamos conseguir atender os anseios da nossa população”, disse o prefeito Josimar Salles.

Ainda no dia de ontem, a Avenida Zoello Sola e as ruas do Palmital começaram a ser revitalizadas com colocação de paralelos, capina e limpeza. O trabalho vai continuar atendendo todos os bairros da cidade.

Preocupada com a chuva a equipe esteve presente nas áreas de alagamento, iniciando a desobstrução de córregos e bueiro, retirando inclusive muitos focos de dengue.