Polícia procura por segundo envolvido em assalto a padaria em Três Rios

A polícia esta a procura de Yago dos Anjos Assimos de Carvalho, que é suspeito de ter participado do assalto a uma padaria na Rua Prefeito Joaquim Ferreira, no Centro de Três Rios, que ocorreu ano passado na tarde do dia 26 novembro.

O seu comparsa, Gustavo Domingues Travassos, “Pixote”, de 43 anos, que já cumpriu pena por roubo e homicídio, foi preso no dia 14 de dezembro de 2016, por força de mandado de prisão representado pela autoridade policial e acatado pelo Ministério Público (MP) e pelo Judiciário.

No dia do crime, um homem armado, entrou no local, rendeu duas funcionárias que estavam no caixa e um empresário que fazia compras ficou na mira de seu revólver. O suspeito entregou uma sacola às funcionárias do caixa e ordenou que colocassem todo o dinheiro, levando aproximadamente R$ 400.

Agora a polícia está em busca deste segundo elemento, que já possui mandado de prisão pendente e por isso é um foragido da justiça. Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro de Yago, pode ligar para a 108ª DP (24) 2252-4633, para a Polícia Militar através do 190 ou denunciar pela página do Facebook da delegacia: https://www.facebook.com/108delegaciapolicial/?fref=ts.