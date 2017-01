Portando faca, homens são detidos após roubo em Três Rios

Dois elementos em atitude suspeita chamaram a atenção da PM na noite de domingo (1), quando trafegavam pela Rua Presidente Vargas, no Centro de Três Rios e ambos foram abordados. Durante a revista pessoal foi encontrado uma faca com cada um dos homens.

Naquele momento os PMs ficaram sabendo que tinha ocorrido a poucos minutos um roubo a transeunte no centro da cidade e que havia sido cometido por elementos com as mesmas características da dupla que portava as facas.

Diante de tais fatos, a guarnição foi com os elementos para a 108ª DP, onde a vítima reconheceu Daniel Carneiro dos Santos, de 28 anos, e Leandro José da Silva, de 22, como sendo os autores do roubo, permanecendo ambos presos. Contra Leandro ainda havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.