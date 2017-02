Prefeito inicia ano letivo com visita surpresa em escola

Na manhã desta segunda-feira (6), o prefeito de Três Rios, Josimar Salles, amanheceu recepcionando os alunos da Escola Municipal Santa Terezinha para o início do ano letivo. A escolha da escola foi feita através de sorteio e a visita foi realizada com a companhia da secretária de Educação, Hélida Siqueira.

Ao chegarem na escola para o primeiro dia de aula, os alunos foram surpreendidos pela presença do prefeito e da secretária que juntamente com o novo diretor, Cláudio Bonfante, e os professores da escola, deram as boas-vindas aos estudantes, abrindo oficialmente o ano letivo de 2017.

“O meu desejo é que vocês tenham um ano de conhecimento, de aprendizado, para que possam, cada dia mais, se tornarem pessoas melhores. Aproveitem porque a vida da gente passa muito rápido. Outro dia mesmo, eu estava aí, no lugar de vocês, e hoje eu estou aqui com uma grande responsabilidade, ser prefeito de Três Rios Agradeço a Deus, aos meus pais e aos meus professores que sempre me direcionaram para o caminho do bem. Estudem muito, se dediquem, porque a educação é o melhor caminho para transformar nossas vidas”, afirmou o prefeito, que também agradeceu o apoio da comunidade no mutirão da educação.

A escola iniciou o ano reformada, graças ao mutirão da educação, que envolveu toda a comunidade nas últimas semanas. Foram feitos vários reparos, incluindo pintura, capina, manutenção elétrica e hidráulica, além do plantio de mudas, que compõem a nova horta da instituição de ensino. O mutirão foi uma parceria onde o governo municipal forneceu o material e a comunidade participou com a mão de obra necessária. De mãos dadas, tornou-se possível criar um ambiente de motivação para os alunos.