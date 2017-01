Prefeito Josimar Salles decreta redução do seu próprio salário e de cargos de alto escalão

Foi decretado nesta segunda-feira (9) pelo prefeito Josimar Salles a redução dos salários de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários no município de Três Rios. A ação foi feita por meio de decreto, retornando os valores para a mesma importância que era paga em 2012. Também foram reduzidos os salários dos diretores e membros dos conselhos da CODETRI (companhia de Desenvolvimento de Três Rios) e JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infrações).

Em dezembro de 2016 a Câmara de Vereadores votou o aumento dos salários, porém, diante do cenário de dificuldades que o novo governo encontrou, o prefeito decretou a redução dos valores.

A reforma administrativa que inclui corte de secretarias, redução de salários, revisão de contratos de aluguéis e prestação de serviço, vai gerar uma economia de aproximadamente 350 mil reais por mês.

É importante ressaltar que o salário dos funcionários efetivos e dos demais cargos não sofreram nenhuma alteração, e já conta com o reajuste do plano de cargos e salários.

“O momento é de redução de custos. Estamos tomando todas as medidas necessárias para cumprir com os anseios de nossa comunidade, honrando os compromissos assumidos durante o período eleitoral, menos investimentos na máquina pública e mais recursos para oferecer melhores serviços a nossa população”, declarou o prefeito Josimar Salles.

NOTA DA PMTR

A Clínica de Doenças Renais de Três Rios recebe mensalmente uma verba específica do Ministério da Saúde (BLOCO MAC-FAEC-SIA NEFROLOGIA), que é destinada para pagamento de serviços de hemodiálise. No dia 22 de dezembro foi depositado na conta da Prefeitura de Três Rios o valor de R$346.679,02 referente a parcela 11 de 12/2016, mas a Clínica de Doenças Renais Três Rios informou que não recebeu os valores referentes a esta parcela, o que também foi verificado nos relatórios de pagamentos da Secretaria de Fazenda.

Ainda se encontra em aberto o pagamento referente ao mês de novembro, porém, o recurso que foi depositado não está mais na conta da prefeitura e foi utilizado para outros pagamentos. Na relação de pendências estão praticamente todos os prestadores de serviço da secretaria de saúde, entre ele, o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, a Clínica de Repouso Três Rios (Boa União), Laboratório de Análises Clínicas Tinoco, Proscan, Feminina, Med Clin, Scan Diagnóstico, Imperial Neurologia, Neuroclin, Uromedic.

O prefeito Josimar Salles afirmou que vai efetuar o pagamento de novembro com recursos próprios assim que tiver disponibilidade financeira, porque entende a importância dos serviços no município e afirma também que assim que o pagamento de dezembro for depositado pelo Ministério da Saúde a prefeitura fará o repasse para a CDR imediatamente, obedecendo o contrato, que estipula o prazo máximo de 5 dias úteis.