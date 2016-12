Prefeitura de Três Rios inaugura hoje Escolinha de Basquete do Flamengo

A prefeitura de Três Rios, através da secretaria de Esporte e Lazer inaugura oficialmente nessa quinta-feira (22), às 20 horas, a Escolinha de Basquete do Flamengo, no Planeta Criança no Morro Áureo.

As aulas, que já foram iniciadas e estão atendendo a crianças e adolescentes de 8 a 18 anos (meninos e meninas), fazem parte do projeto Escola de Esportes Sempre Flamengo. Dentro da parceria com o clube, são oferecidos uniformes e lanches para os alunos durante os treinos. O local e os professores são disponibilizados pela Prefeitura.

De acordo com o coordenador de Esportes do município e responsável pelo projeto em Três Rios, Felipe Domingues, o clube vai abrir cinco escolas de iniciação ao Basquete no Estado e Três Rios é a primeira cidade a receber a escolinha.

As inscrições ainda estão abertas, e para fazer basta levar um documento de identificação (os menores de idade devem levar documento dos pais), atestado médico e comparecer no Planeta Criança nos horários das aulas, que são: segunda e quinta, às 8 horas; terça, quarta e sexta-feira, às 17 horas.

“Uma das intenções é que os destaques das aulas possam integrar as equipes de base do basquete rubro-negro como parte do programa de fomento à formação de atletas”, explicou Felipe.