Prefeitura de Três Rios inaugura Planeta Lazer nessa quinta-feira

A prefeitura entrega nessa quinta-feira, às 10 horas, o Planeta Lazer – um local que vai oferecer esporte e lazer gratuitamente aos cidadãos.

Funcionando no antigo Clube do América, no bairro Purys, o Planeta Lazer conta com piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva e salão de convivência.

A inauguração do Planeta Lazer vai possibilitar a ampliação de diversos projetos como as aulas de Muay Thai, aulas de dança de salão, de Handball, hidroginástica e o Núcleo de Futebol Léo Moura de iniciação ao Futebol.

Além dessas, serão oferecidas diversas atividades esportivas gratuitamente.

“É com muita satisfação que iremos entregar o Planeta Lazer, que será mais uma opção gratuita de lazer para a população. Com toda infraestrutura esportiva, e ainda espaço para diversão, além de piscina, o local é mais uma forma de incentivo à prática de exercícios e à convivência familiar, pois no mesmo espaço existem opções para todas as idades”, disse o prefeito Vinicius Farah.