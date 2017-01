Redução de cargos comissionados (DAS) gera economia para o novo governo

Em Três Rios, o novo governo já iniciou a tão aguardada reforma administrativa, uma das promessas de campanha do prefeito Josimar Salles. São economias em várias áreas do executivo, com a redução de 50% das secretarias.

Diminuição de cargos comissionados (DAS), redução de custos e eliminação de contratos com valores elevados, são algumas das ações já realizadas nos primeiros dias de governo visando a economia esperada pela nova gestão. Vale lembrar que a sede da prefeitura ficou fechada nos primeiros três dias úteis do ano, para a realização da transição de governo.

Com aproximadamente R$ 130 milhões em dívidas, e mesmo com a redução de gastos, a prefeitura está trabalhando, desde o primeiro dia do ano, para manter o funcionamento de serviços essenciais como saúde e obras, entre outros. “Iniciamos o governo já realizando a limpeza das ruas, após a festa da virada. Além disso, nossas equipes estão trabalhando desde o primeiro dia já realizando algumas obras como recapeamento de ruas, desobstrução de bueiros e terminando os reparos da rede de esgoto próximo à rodoviária Arsonval Macedo”, disse o prefeito Josimar.

“Estamos arrumando a casa para realizar uma administração que vá ao encontro das reais necessidades da população trirriense. É aquele feijão com arroz bem temperadinho, sem grandes espetáculos”, reforçou o prefeito, garantindo que entre as prioridades da nova gestão estão a saúde, educação, a geração de emprego e renda e atenção especial aos bairros.