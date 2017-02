Revanche marcada: Alex Cowboy e Tim Means sobem ao octógono em março

O novo encontro entre Alex Cowboy e Tim Means já tem dia e local marcado, será 11 de março, em Fortaleza, no “UFC: Belfort x Gastelum”. O combate com gosto de revanche entre o brasileiro, que é de Três Rios, e o americano, foi definido nesta quarta-feira (1) e o trirriense já assinou o contrato da luta.

Em terras estrangeiras, no dia 30 de dezembro de 2016, Cowboy levou golpes ilegais de Tim Means e o duelo foi interrompido pelo juiz, ainda no primeiro round, acabando sem resultando. Agora os lutadores terão a chance de subir novamente ao octógono e se enfrentarem.

“Cowboy está treinando dobrado entre Três Rios e o Rio de Janeiro e vai provar que é o melhor. Tim Means saiu fora das regras e agora vão colocar a prova quem é quem e eu vou estar com o Alex até hora da luta o acompanhando de perto. Cowboy vai nocautear o americano, meu filhão vai caçar, ele está com fome e vai pegar o Means”, falou André Tadeu que é treinador de Alex Cowboy.

Antes desta luta, Cowboy vinha de dois resultados consecutivos positivos no maior evento de MMA do mundo. O trirriense saiu vencedor dos combates contra James Moontasri e Will Brooks.