Ritmo acelerado para o Carnaval

Faltando 19 dias para o desfile das escolas de samba de Três Rios, que acontecerá no domingo (26) de Carnaval, na Avenida Condessa do Rio Novo, os barracões do Bambas do Ritmo, Bom das Bocas, Mocidade e Mixyricka estão a todo vapor, já os trabalhos da Em Cima da Hora começam hoje (7).

Com 25 pessoas colaborando para que o Bambas do Ritmo faça bonito na avenida do samba, desde a segunda semana de janeiro que os preparativos em torno dos quatro carros estão fluindo bem. A agremiação do Cantagalo é a mais adiantada e promete entregar tudo pronto até o dia 20 de fevereiro.

O dia de trabalho no barracão, que fica no espaço do Bramil, no centro, começa às 8h, sem ter hora para acabar. E para dar tempo de concluir todas as alegorias, os colaboradores estão se dedicando de segunda a segunda.

“Se as coisas se encaminharem da forma que planejamos, talvez antes do dia 20 tudo fique pronto. Vamos receber a primeira parcela da subvenção, no valor de R$ 25 mil, esta semana e usar para pagar as coisas que estão sendo feitas e depois é investir em material, que triplicaram os preços em relação a 2016, tanto de tecido quanto de adereços”, explicou o carnavalesco Gilber Rosa.

Iniciando no barracão, que está na antiga Via 3, na terceira semana do mês passado, a Mocidade Independente de Vila Isabel, que fechará o desfile, conta com 18 colaboradores trabalhando sete dias da semana de 8h às 8h, podendo estender o horário dependendo da programação do dia.

Com três alegorias, segundo Valdenir Alves (Val), a escola estará pronta no sábado de Carnaval. “Agora é trabalho dia e noite e de acordo com nosso planejamento, entregaremos os carros prontos na véspera do desfile e como muita coisa será de encaixe, iremos montar só na avenida no dia 26”, disse Val.

Com a verba da primeira parcela, que foi recebida na última sexta-feira (3), a agremiação do bairro de Vila Isabel fez uma divisão para que o recurso possa ser utilizado para toda a escola. Nesta terça-feira (7), alguns membros da Mocidade estão no Rio de Janeiro fazendo compras de materiais.

O Sonhos de Mixyricka, que entrou para o barracão na segunda semana do último mês, tem dez pessoas se dedicando para que a escola do centro de Três Rios possa apresentar um bom desfile.

Enquanto no barracão, que está funcionando no antigo Social Olímpico, há muita solda, as fantasias e os adereços estão sendo preparados em um espaço no bairro do Cantagalo.

Segundo o grupo que estava no barracão, na tarde de ontem (6), tudo deve ser finalizado na sexta-feira de Carnaval com os três carros entregues. O Mixyricka, que recebeu a primeira parcela da subvenção na sexta-feira (3), além de quitar alguns valores referentes a aquisições que já haviam sido feitas, investirá o dinheiro em material.

A verde e branco do Caixa D’ Água, que também virá com três alegorias, está com os serviços adiantados e trabalhando de 8h às 00h, tendo 12 pessoas atuando no barracão que fica no antigo Social Olímpico. O Bom das Bocas será a terceira a passar pela Condessa do Rio Novo.

“Viemos para o barracão na segunda semana de janeiro e iniciamos nossa jornada, no dia 21 do mesmo mês, e estamos reciclando bastante coisa. Pelo nosso cronograma, que foi alterado devido o pagamento da subvenção que ocorreu na última sexta-feira (3), no sábado de Carnaval finalizamos os serviços”, disse Gisele Aires, auxiliar do carnavalesco Júnior Pernambucano.

Quanto a Em Cima da Hora, do Monte Castelo, o barracão, que está na antiga Via 3, da pontapé inicial hoje (7) após o recebimento da primeira parcela da subvenção.

“Estávamos dependendo da liberação do dinheiro, que saiu ontem, e vamos começar com seis pessoas no barracão e levaremos três carros para a avenida. Nesta semana estaremos indo para o Rio de Janeiro para comprar o material, que pelo que estamos sabendo encareceu muito”, falou Mara Santos que é a presidente da agremiação.