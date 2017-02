Secretaria de Educação promove encontro de professores e gestores para início do ano letivo

As aulas da rede municipal começarão na próxima segunda-feira (6) e a Secretaria de Educação organizou um encontro com professores e gestores do setor para apresentar o Plano Gestor e o Organograma da nova administração municipal. O principal objetivo do evento foi aproximar docentes e equipe administrativa e motivá-los para que o ano letivo comece com muita dedicação e qualidade. Para firmar esta proximidade, foram apresentados os profissionais que fazem parte da nova estrutura da secretaria.

O início da reunião foi marcado pelo lema do governo “De mãos dadas”, onde a secretária de Educação Helida Siqueira promoveu o ato de dar as mãos convidando todos os presentes a formar uma grande corrente que irá trabalhar pela educação do município.

O evento foi finalizado com a apresentação de um vídeo com imagens do mutirão, que vem sendo realizado nas escolas com a participação de pais, alunos, amigos e colaboradores da prefeitura. “Não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês por essa união. Gostaria de parabenizar a equipe da secretaria de educação, que diante deste momento de dificuldades, encontrou no lema do nosso governo a solução para não deixar que os alunos encontrassem as escolas sem estrutura. De mãos dadas – família, escola e poder público – vamos construir a qualidade que os alunos merecem”, finalizou, emocionado, o prefeito Josimar Salles.