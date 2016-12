Sesi Três Rios realiza Colônia de Férias em janeiro

Estão abertas as inscrições para a Colônia de Férias do Sesi Três Rios. Uma programação especial foi preparada para animar os pequenos de 3 a 12 anos, entre os dias 9 e 19 de janeiro, de 9h às 17h. Neste ano, a unidade vai oferecer atividades que envolvem o “Fantástico Mundo do Circo”, como tema principal. O objetivo é promover momentos de vivencias lúdicas e experiências corporais tendo no jogo, na brincadeira e na fantasia, sua fonte de incentivo a criatividade e a sensibilidade.

A programação conta com atividades educativas, brincadeiras e oficinas, além do tobogã, alpinismo inflável, jumper zone e slackline. As crianças terão acesso a toda a infraestrutura do SESI Três Rios – com piscina, quadra poliesportiva, quadra de areia, quadra de tênis, campo, entre outros. Cada participante ganha uma camisa, um boné e uma sacola. Todas as atividades são monitoradas por profissionais qualificados e especializados em recreação.

Para se matricular é necessário apresentar uma cópia da certidão de nascimento da criança ou do adolescente, atestado médico, uma foto no formato 3×4, além de uma cópia do documento de identidade e CPF do responsável. Associados ao Sesi têm direito a desconto no ato da matrícula.

As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria da unidade de Três Rios, que fica na Av. Mário de Castro Reis, 35, Nova Niterói. Mais informações sobre a programação e preços podem ser obtidas nos telefones (24) 2251-8306, 0800 0231 231 ou 4002-0231.