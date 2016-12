Tráfico de drogas na Vila

Na última terça-feira (20), após receber denúncia, uma guarnição foi até a Rua Belarmino Martins, na Vila Isabel em Três Rios, onde haviam três elementos suspeitos.

Ao serem abordados, no lugar que estava um dos suspeitos, foram encontrados quatro pinos contendo pó branco aparentando ser cocaína. Um dos elementos fugiu, não sendo possível recapturá-lo. Com auxílio do setor “B” a polícia foi com os outros dois elementos, juntamente com a motocicleta, até a 108ª DP onde eles confessaram que a droga pertencia ao suspeito que havia fugido.

Foi instaurado inquérito no Art. 33. A moto foi conduzida até o depósito e o material será periciado posteriormente.