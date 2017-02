Transa Transporte Coletivo deixa 20 mil usuários a pé

Três Rios amanheceu ontem com a paralisação da empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. A equipe de funcionários aderiu à paralisação 24 horas após o prefeito Josimar Salles anunciar a licitação do transporte coletivo e não citar o aumento da tarifa.

Durante toda a manhã o clima foi de tensão, incerteza, reuniões e indignação da população, mas os funcionários permaneceram inertes no pátio da Transa Transporte Coletivo.

Em nota, a empresa alegou que os funcionários paralisaram as atividades “devido às condições financeiras em que a empresa tem vivido. A tarifa congelada há nove anos e, os salários atrasados foram os motivadores”.

Na semana passada, em conversa com o prefeito Josimar Salles, no gabinete, os funcionários mencionaram gravidade da situação da empresa. E citaram a luta para manter os 350 empregos que a empresa de transporte coletivo oferece.

Em vídeo divulgado ontem, o prefeito do município, Josimar Salles, disse que não concordava com a paralisação feita pelos funcionários, mas que retomaria à conversa, assim que os serviços voltassem ao normal. “Fui eleito para defender os interesses da população, compreendo a angústia da empresa e dos funcionários que estão há 8 anos sem o reajuste da tarifa, mas preciso agir com responsabilidade, respeitando o interesse público e a legislação”, afirmou o prefeito.

Pela manhã, no entanto, cerca de 20 mil pessoas tiveram dificuldade para chegar ao trabalho e escola, já que as escolas particulares reiniciaram o ano letivo ontem. O serviço foi restabelecido no início da tarde.

Passagem – Na gestão passada, a passagem foi reduzida em 2009, sob a alegação de que iria contribuir mensalmente com a empresa – com um subsídio de R$ 40 mil. Mas, segundo a diretoria da Transa Transportes Coletivo, o valor deixou de ser repassado e no mesmo ano a empresa começou a sustentar prejuízo.

Após negar diversas vezes o pedido de reajuste, em março de 2015, a tarifa passou de R$ 1,60 para R$ 1,75. O último aumento da empresa autorizado pelo ex-prefeito.

No início do ano passado, depois de elaborar um estudo sobre a situação, a Transa Transporte Coletivo tentou reajustar a passagem de R$1,75 para R$2,40. Novamente negado.

Sem sucesso nas justificativas e, já com o agravamento da crise, no segundo semestre, a diretoria da empresa de transporte coletivo protocolou um pedido de aumento no Ministério Público Estadual e em outubro, o juiz Eduardo Buzzinari, indeferiu um pedido sob a alegação de que não havia tido licitação para a exploração do serviço.

Depois disso, o governo anterior não voltou a analisar o caso, deixando a situação para este ano. Josimar Salles chegou ao governo com o pedido urgente de aumento, num valor de R$ 2,66 e em 30 dias anunciou a licitação.

NOTA DO GOVERNO MUNICIPAL SOBRE PARALISAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO

O prefeito Josimar Salles se reuniu no fim da tarde com diretores da empresa, funcionários e vereadores. Ao término da reunião, ficou agendado para esta quinta-feira uma audiência especial no Fórum de Três Rios para tratar do processo de reajuste da tarifa.