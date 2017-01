Três Rios está na final dos melhores do MMA Nacional

Três Rios está na disputa do Prêmio Osvaldo Paquetá – Os melhores do MMA Nacional. André Tadeu concorre ao prêmio de treinador do ano, o lutador Gabriel Folha como atleta revelação e a ATS/TFT com equipe do ano.

Criado por pelo jornalista Cristiano Martins, Prêmio Osvaldo Paqueta é a versão brasileira da premiação que ocorre nos Estados Unidos e é considerado o Oscar do MMA Nacional que tem intuito de dar visibilidade aos profissionais desta área que destacam no Brasil e ainda não chegaram ao cenário internacional.

“Fiquei muito feliz de ter sido indicado e ter ficado entre os cinco treinadores escolhidos, sou de cidade pequena, mas consigo levar meu trabalho e o nome de Três Rios para todo o Brasil. Ser indicado como melhor treinador nacional já é um grande reconhecimento mostrando que todo esforço e trabalho que passo aqui com meus filhos, meus atletas, vale à pena. Fiquei mais feliz ainda da nossa equipe estar concorrendo e do nosso atleta revelação de 2016 o Gabriel Folha, que vem lutando muito bem e está invicto nas suas lutas, ser indicado. Isso tudo só me dá alegria, estou começando o ano com o pé direito e a certeza que nós da ATS temos muitos bons frutos ainda pra colher e o trabalho continua”, relatou André Tadeu.

Para estarem entre os selecionados, os que estão na disputa pelo prêmio, foram indicados por grupo de 43 jornalistas e os cinco mais votados de cada categoria (Atleta Revelação, Lutador, Lutadora, Equipe, Arbitro, Foto, Ring Girl, Cutman, Treinador, Organização, Evento Revelação, Edição, Comunicador, Announcer, Matéria, Finalização, Nocaute, Luta e Reviravolta), agora estão na final e quem os elege é o voto popular.

A votação já está aberta através da internet no site http://www.premioosvaldopaqueta.com.br e o sistema só permite apenas um voto por IP brasileiro. A premiação dos eleitos será, no dia 11 de fevereiro, no Rio Janeiro.

“Peço ajuda a todos os trirrienses que entrem no site e votem, porque a vitória não é só minha e sim de toda cidade”, falou o treinador André de Tadeu que é o proprietário da ATS academia.