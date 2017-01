Três Rios tem, novamente, representação no Parlamento Juvenil da Alerj

O Parlamento Juvenil é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para incentivar a participação de jovens na política. Os estudantes passam uma semana vivendo o dia a dia de um Deputado Estadual, discutindo e aprimorando projetos de lei que eles mesmos criaram. Os seis projetos aprovados ainda podem virar lei no Estado.

Como representante de Três Rios o jovem Robert Souza foi eleito na edição do ano passado. Foram três inscrições realizadas no colégio onde ele estuda, o Instituto de Educação Joel Monnerat, sendo uma desistência. Na eleição, que aconteceu na própria escola, Robert ganhou e se tornou o representante do município, já que nenhuma outra unidade de ensino havia realizado eleição.

“Eu conheci o parlamento juvenil através da minha diretora, que me convidou a participar. No início eu não sabia bem o que era, mas comecei a pesquisar e me interessei. O principal motivo que me levou a participar foi o fato de muitas vezes os jovens não saberem ou conhecerem como é elaborada uma lei e o funcionamento de uma assembleia legislativa”, contou o jovem, que já está participando pela última vez. “Infelizmente essa foi a primeira e última vez que pude participar, pois segundo as regras só podem participar alunos do 1° e 2° ano do ensino médio, e em 2016 eu já estava cursando o 2°ano”, explicou.

O mandato de Robert segue até meados de julho deste ano, quando for eleito o novo representante de cada município. “Espero que ele possa ser ainda melhor do eu, e represente Três Rios da melhor forma. Tomara também que o PJ tenha uma maior divulgação na cidade”, destacou.

Robert contou que na edição deste ano do parlamento ainda tinha uma novidade, a criação da cápsula do tempo. “Cada um escreveu uma carta sobre o seu presente e como quer o futuro. Agora nos encontraremos em 2026 para abrir a cápsula, no palácio de Tiradentes”, contou.

O projeto de Robert não foi um dos seis selecionados pela comissão responsável, mas isso não o desanimou a participar do projeto. “Não me decepcionei por conta disto, pelo menos os projetos selecionados eram fantásticos. O meu projeto tratava sobre registrar toda e qualquer forma de discriminação que ocorresse em escolas”, disse.

“O parlamento foi tudo que eu esperava, pois através dele eu vi que nossas ideias ganham força. A juventude ultimamente só está sendo desestimulada a acreditar na política, com esses caixas 2, superfaturamentos, desvios de verbas e outras formas de corrupção, criando uma visão negativa. Mas eu acho que sempre que tivermos qualquer oportunidade de nos expressar e mostrar que vimos pra mudar, conseguiremos reverter um pouco dos danos causados à todos”, reforçou Robert.

Robert ainda destacou que, enquanto esteve no Rio de Janeiro, presenciou parte dos protestos realizados em frente ao palácio de Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do estado. “\para nossa própria segurança fomos realocados para o prédio da ELERJ (Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro), mas eu queria ter participado dos atos”, completou.