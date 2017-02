Triângulo vai homenagear os 80 anos do GATVC

Última colocada no desfile de 2016 e rebaixada para o Grupo B, a escola de samba Independente do Triângulo promete dar a volta por cima e superar as dificuldades com um enredo que vai homenagear os 80 anos do mais antigo grupo de atores amadores do Brasil, o GATVC (Grupo de Amadores Teatrais Viriato Corrêa).

O tema está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Walter Matheus, que já teve passagens vitoriosas pela escola, quando ainda bloco de enredo campeão em 1989, com o enredo “Álcool, o jeitinho brasileiro”. Depois ele auxiliou na finalização do enredo ‘Faça o Jogo – A sorte está lançada”, do carnavalesco Fernando Ferreira, já como escola de samba no segundo grupo em 1991.

Walter fez outros carnavais para a agremiação e espera conquistar mais um título em sua carreira como carnavalesco.

Apesar de faltar poucos dias para o desfile, a diretoria da escola, encabeçada pelo presidente Tião Flamengo, está correndo contra o tempo para que a agremiação faça mais uma apresentação vitoriosa.