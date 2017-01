O Subtenente do Destacamento do Corpo de Bombeiros de Três Rios, Malta, venceu a Corrida de São Silvestre de Areal que foi realizada no dia 31 de dezembro ás 9h.

O atleta amador largou em primeiro lugar e após correr o trajeto de 5 km conquistou o lugar mais alto do pódio com o tempo de 17min18s.