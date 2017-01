Unimed Três Rios entrega doações da campanha “Eu Ajudo na Lata”

Na última semana a Unimed Três Rios fez a entrega de duas doações que são frutos da campanha “Eu Ajudo na Lata”. A primeira foi uma cadeira de banho para o Asilo São Vicente de Paulo e a segunda uma cadeira de rodas para a Associação Luz do Amanhecer, que atende 16 crianças com paralisia cerebral e suas respectivas mães.

Além dos representantes da cooperativa, também participou da entrega a cirurgiã dentista, Aurora Garcia E. Souza, que muito contribuiu para a arrecadação dos lacres.

A campanha “Eu ajudo na Lata” foi desenvolvida pela Unimed do Brasil, que juntamente com as Unimeds do Sistema visa promover a integração entre os colaboradores, cooperados e comunidade e fortalecer o relacionamento com fornecedores e clientes, por meio de um ato de solidariedade. A proposta é arrecadar lacres de latas de alumínio e o valor adquirido com a revenda revertido em cadeiras de rodas ou outro tipo de item que proporcione maior acessibilidade de pessoas com deficiência.

No período de um ano, a campanha em Três Rios e Paraíba do Sul contou com o apoio dos colaboradores da cooperativa, da comunidade e também de empresários do comércio. Foram arrecadados 83 quilos de lacres, o que equivale a 101 garrafas pet cheias. Mas, é válido ressaltar que para a compra de uma cadeira de rodas, por exemplo, seria necessário encher 200 garrafas pet, pois os lacres são vendidos entre R$ 2,50 e R$ 3,00.

Para promover as duas doações a Unimed Três Rios complementou o valor restante. Os lacres foram vendidos ao Ferro Velho do Quem, que através do proprietário Cleytom de Castro Teixeira, pagou o valor máximo praticado no mercado (R$ 3,00) com o intuito de colaborar com a ação.

Em 2017, a Unimed Três Rios e todos os parceiros esperam contar mais uma vez com o apoio da comunidade para que a campanha obtenha ainda mais sucesso e novas doações possam ser feitas.