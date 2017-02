Universidade Estácio de Sá promove Vestibular Social neste sábado

A Universidade Estácio de Sá campus Petrópolis em parceria com a Secretaria de Educação de Três Rios promove no município, neste sábado (4), o Vestibular Social, a partir das 14h, no Colégio Municipal Walter Franklin. Para se inscrever basta apenas fazer a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado para Ongs locais. A inscrição pode ser feita até o dia da prova, no mesmo local.

Entre os benefícios para os vestibulandos, a Estácio Petrópolis garante 35% de desconto ao longo de todo o curso. Este desconto é valido para os matriculados no 1º semestre de 2017, para cursos de graduação, presencial e à distância (Flex), exceto em casos de abandono, trancamento ou inadimplência. O valor da primeira mensalidade também será reduzido e o futuro aluno paga por ela R$ 59.

Entre os cursos presenciais disponíveis estão: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Design de Interiores e Design de Moda.

Nas lista de EAD, ou seja, Ensino à Distância, fazem parte os cursos de Administração, Ciências Contábeis, História, Letras (inglês ou espanhol), Matemática, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão Ambiental, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Turismo, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Investigação Forense e Pericial Criminal, Logística Marketing, Mediação, Negócios Imobiliários, Processos Gerenciais e Segurança Pública.

Há ainda a opção Flex, que une os ensinos à distância e presencial num mesmo curso. Fazem parte desta modalidade os cursos de Administração, Educação Física, Engenharia civil, Engenharia de Produção, Gestão de Recursos Humanos e Pedagogia.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2233 – 5520 ou no site www.estacio.br/regulamentos.