Vereador Fabiano Oliveira visita Comércio Popular

No último sábado (4), o vereador Fabiano Oliveira, visitou a Praça da Amizade, mais conhecida como Centro de Comércio Popular, a convite de alguns proprietários de box, para ouvi-los sobre sugestões, reclamações e como funciona o dia-a-dia daquela atividade comercial. Na oportunidade, Fabiano Oliveira ouviu da categoria, as atuais condições de trabalho e suas principais reivindicações.

“Sabemos das dificuldades financeiras do município e que as prioridades do governo hoje são focar em recursos para educação e saúde e fazer funcionar os atendimentos essenciais à população. Mas, não podemos esquecer desses pequenos empreendedores que, com dificuldade, geram empregos que sustentam famílias”, disse o vereador Fabiano Oliveira.

Após este contato mais estreito com a classe, Fabiano Oliveira agradeceu ao Carlos, um dos comerciantes que o convidou e a todos os demais pela atenção e o carinho que foi recebido, lembrando que nessa semana estará enviando pela Câmara requerimento ao prefeito, com as reivindicações daquela comunidade comercial.

“Coloquei-me à disposição para colaborar no que eles precisarem. É uma atividade que requer atenção dos poderes públicos e, tenho certeza de que da Câmara não vai faltar”, finalizou.

A última reforma feita no camelódromo foi em 2008. Desde então, os comerciantes vem reclamando de falta de manutenção, irregularidade de limpeza, falta de fiscalização e a permanência de usuários de drogas no local. Em 2013, foi anunciado um projeto para revitalizar o local, mas não saiu do papel. Assessoria CMVTR