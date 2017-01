Três mortos em colisão entre caminhão e carro na BR-393

A batida entre um carro e um caminhão, que ocorreu na manhã de ontem (3) na BR-393, Km 223, próximo ao Cananéia em Vassouras, deixou três vítimas fatais e três feridos. O grave acidente interditou a pista nos dois sentidos, ocasionando um congestionamento de mais de 6 km.

As pessoas que foram a óbito ainda no local, José Cordeiro da Silva, de 51 anos (condutor), Cicera Porfírio Cordeiro, de 43 anos e Izabel Marcondes da Silva, de 49 anos, eram ocupantes do Prisma com placa DXP- 8533(SP), assim como Gredson Adriano Marcondes da Silva, de 21 anos, que foi conduzido ao hospital em estado grave.

Já o motorista e o passageiro do Transit – caminhão de pequeno porte com placa ETS-9216 (SP), João Luiz de Andrade, 44 (condutor) e Helimar Santos Assis de Andrade, 20, foram socorridos e levados para o Hospital Escola de Vassouras também em estado grave.